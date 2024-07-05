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القناة 12 الإسرائيلية: غانتس يجري اتصالاً مع نتنياهو ويبلغه بأن حزبه سيدعم "أي خطة مسؤولة" لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
05-07-2024 | 09:44
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