Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أكد خلال جولة في نهاريا التزام الجيش بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان

Lebanon 24
05-07-2024 | 12:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل تعزيز الاستعداد للحرب في الشمال والجهود الدفاعية على كل حدودنا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/07/2024 21:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام "إسرائيلية": مشادة كلامية بين قائد القيادة الشمالية في "الجيش الإسرائيلي" ورئيس بلدية كريات شمونه حيث خرج الأخير خلال إجتماع مع رؤساء المستوطنات الشمالية من المجلس وهو يصرخ
lebanon 24
05/07/2024 21:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي خلال زيارة إلى المناطق الشمالية: الحرب ستنتهي وسيعود سكان الشمال إلى منازلهم
lebanon 24
05/07/2024 21:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف 75 هدفا عسكريا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي
lebanon 24
05/07/2024 21:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2024-07-05
14:32 | 2024-07-05
14:30 | 2024-07-05
14:28 | 2024-07-05
14:24 | 2024-07-05
14:18 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24