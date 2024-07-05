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القناة 12 الإسرائيلية: حريق إثر إصابة مباشرة لمنزل في كريات شمونة ورصد إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان
Lebanon 24
05-07-2024
|
12:44
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