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البيت الأبيض: بايدن سيلتقي بنتنياهو على الأرجح عندما يزور واشنطن هذا الشهر (الحرة)

Lebanon 24
05-07-2024 | 13:57
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