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طواقم الدفاع المدني تنتشل طفلين شهيدين من منزل استهدفته طائرات الاحتلال في منطقة النفق وسط مدينة غزة (الميادين)

Lebanon 24
05-07-2024 | 15:12
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