Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان على مناطق في الجليل الأعلى واستطعنا اعتراض عدد منها

Lebanon 24
05-07-2024 | 15:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه علما في الجليل الأعلى واعتراض بعضها
lebanon 24
06/07/2024 00:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو مناطق في الجليل الغربي دون إصابات أو أضرار (الجزيرة)
lebanon 24
06/07/2024 00:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ باتجاه زرعيت في الجليل الغربي و3 أخرى نحو مزارع شبعا جنوبي لبنان
lebanon 24
06/07/2024 00:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اندلاع حرائق في عدة مناطق في الشمال جراء عمليات اعتراض لصواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان
lebanon 24
06/07/2024 00:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:18 | 2024-07-05
17:17 | 2024-07-05
17:12 | 2024-07-05
17:07 | 2024-07-05
16:58 | 2024-07-05
16:53 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24