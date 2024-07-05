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انتهاء الشوط الاول بين البرتغال وفرنسا بنتيجة 0-0 ضمن منافسات "يورو 2024"
Lebanon 24
05-07-2024
|
15:46
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