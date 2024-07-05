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القيادي في حماس أسامة حمدان للتلفزيون العربي: دور الوسطاء لا يقتصر على الأفكار بل يشمل ضمان ما يتم الاتفاق عليه

Lebanon 24
05-07-2024 | 16:14
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