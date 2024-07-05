Advertisement

أخبار عاجلة

بيان للبنتاغون: وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تناولت التحديات الأمنية الإقليمية

Lebanon 24
05-07-2024 | 16:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يبحث هاتفيا مع نظيره الفلبيني أهمية الحفاظ على حقوق جميع الدول في الطيران والإبحار بأمان ومسؤولية حيث يسمح القانون الدولي
lebanon 24
06/07/2024 00:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور البنتاغون الثلاثاء المقبل على رأس وفد عسكري إسرائيلي
lebanon 24
06/07/2024 00:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 13 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي سيناقش مع نظيره الأميركي وضع غزة في اليوم الذي يلي الحرب وتخوف واشنطن من الحرب مع "حزب الله"
lebanon 24
06/07/2024 00:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية تستنكر هجوم وزير الدفاع يوآف غالانت على فرنسا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/07/2024 00:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:18 | 2024-07-05
17:17 | 2024-07-05
17:12 | 2024-07-05
17:07 | 2024-07-05
16:58 | 2024-07-05
16:53 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24