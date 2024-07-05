رويترز: اقتراح معدل بخصوص اتفاق حماس وإسرائيل ينص على إجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بما في ذلك الجنود تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى

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