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رويترز: اقتراح معدل بخصوص اتفاق حماس وإسرائيل ينص على إجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بما في ذلك الجنود تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى

Lebanon 24
05-07-2024 | 23:38
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