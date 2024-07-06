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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفًا جويًا من لبنان في الجليل وسقوط هدفين في منطقة مفتوحة في بيت هيلل
Lebanon 24
06-07-2024
|
03:30
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