Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة أوقفت العمل في بعض الأقسام بشكل كامل (العربية)

Lebanon 24
06-07-2024 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العمليات الإسرائيلية في غزة إلى 36,050
lebanon 24
06/07/2024 13:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية
lebanon 24
06/07/2024 13:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: العدوّ الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و100 مصاب خلال يوم واحد (الجزيرة)
lebanon 24
06/07/2024 13:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: المنظومة الطبية في غزة تحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل بسبب عدم توفر الوقود (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/07/2024 13:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:44 | 2024-07-06
06:37 | 2024-07-06
06:15 | 2024-07-06
05:59 | 2024-07-06
05:50 | 2024-07-06
05:28 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24