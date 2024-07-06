"أكسيوس" عن نواب ديمقراطيين: المقابلة التي أجراها بايدن مع شبكة "إيه بي سي" لم تنجح في تهدئة المخاوف بشأن ترشحه وسنعمل على زيادة الضغط حسب الحاجة لدفع بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

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