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وسائل إعلام إسرائيلية: منذ ساعات الصباح اخترقت 4 مسيّرات من لبنان إلى إسرائيل

Lebanon 24
06-07-2024 | 07:43
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