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القصف على مدرسة النصيرات استهدف نازحين هجروا من خان يونس بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
06-07-2024
|
12:19
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