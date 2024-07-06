Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الإعلامي للأونروا للجزيرة: الجميع يستنكر استهداف المرافق الأممية وما يحدث على الأرض شيء مجنون

Lebanon 24
06-07-2024 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين للجزيرة مباشر: من الضروري أخلاقيا على الدول العربية أن تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
lebanon 24
07/07/2024 10:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الأونروا للجزيرة مباشر: 530 شهيدا فلسطينيا قتلوا في مقار تابعة للأونروا منذ بدء الحرب الإسرائيلية
lebanon 24
07/07/2024 10:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة: المساعدات لم تدخل إلى قطاع غزة منذ نحو 50 يوما
lebanon 24
07/07/2024 10:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض العام للأونروا: لم أشهد مثل هذا الاختراق لحقوق العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية مثلما يحدث في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
07/07/2024 10:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:45 | 2024-07-07
03:41 | 2024-07-07
03:37 | 2024-07-07
03:33 | 2024-07-07
03:18 | 2024-07-07
02:59 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24