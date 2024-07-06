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يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيلي سيغادر يوم الإثنين إلى الدوحة لمواصلة مفاوضات التهدئة في غزة

Lebanon 24
06-07-2024 | 13:35
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