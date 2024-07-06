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حماس: الاستهداف الممنهج والمتكرر من حكومة الاحتلال الفاشية لمدارس إيواء النازحين تحد لقوانين حماية المدنيين

Lebanon 24
06-07-2024 | 14:11
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