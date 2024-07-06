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حماس: القصف الوحشي الذي نفّذه الاحتلال على مدرسة الجعوني التابعة للأونروا مجزرة وجريمة جديدة يرتكبها العدو ضمن حرب الإبادة المستمرة

Lebanon 24
06-07-2024 | 14:12
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