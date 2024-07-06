Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
06-07-2024 | 15:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: بدلا من حل نتنياهو مجلس الحرب كان ينبغي حل الحكومة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/07/2024 11:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: انسحاب بيني غانتس زعيم حزب "معسكر الدولة" من حكومة نتنياهو قد يحدث قبل 8 حزيران المقبل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/07/2024 11:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن ننتصر مع حكومة نتنياهو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/07/2024 11:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام في المنطقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/07/2024 11:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:45 | 2024-07-07
03:41 | 2024-07-07
03:37 | 2024-07-07
03:33 | 2024-07-07
03:18 | 2024-07-07
02:59 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24