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الشرق عن إعلام مصري: القاهرة تستضيف وفودا إسرائيلية وأميركية لبحث النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة

Lebanon 24
06-07-2024 | 15:53
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