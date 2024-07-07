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وكالة روسية: الجيش الروسي دمر قاذفتين لأنظمة صواريخ باتريوت في أوديسا الأوكرانية

Lebanon 24
07-07-2024 | 01:29
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