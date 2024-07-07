Advertisement

أخبار عاجلة

4 مصابين في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة في حي التفاح شرق مدينة غزة

Lebanon 24
07-07-2024 | 01:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهيد ومصابون بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
07/07/2024 11:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد 20 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت 4 منازل في حي الشيخ رضوان والصبرة ومنطقة الميناء غربي مدينة غزة
lebanon 24
07/07/2024 11:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
07/07/2024 11:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبيّة لـ"الأناضول": إرتفاع عدد الشهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرطة غربي مدينة رفح إلى 6
lebanon 24
07/07/2024 11:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:45 | 2024-07-07
03:41 | 2024-07-07
03:37 | 2024-07-07
03:33 | 2024-07-07
03:18 | 2024-07-07
02:59 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24