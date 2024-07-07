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مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية المعنية بحماية السفن تعلن تدمير مسيرتين في خليج عدن

Lebanon 24
07-07-2024 | 04:36
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