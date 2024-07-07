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البطريرك الراعي: نعيش أزمة حقيقة في لبنان فلا بدَّ من العودة إليها لكي ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهوريّة وفقاً للدستور الواضح والصريح

Lebanon 24
07-07-2024 | 04:49
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البطريرك الراعي في عظة الأحد: كم نتمنى لو أن الذين يتعاطون الشأن السياسي يسارعون الى الاهتمام بشؤون الشعب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وينتخبون رئيساً للجمهورية وفقا للدستور ما يعيد الثقة بمؤسساتنا الدستورية
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