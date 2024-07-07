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"لبنان 24": تتعرض اطراف القنطرة والطيبة ووادي السلوقي لقصف مدفعي إسرائيلي وسبق ذلك انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدتي ميس الجبل وحولا

Lebanon 24
07-07-2024 | 05:50
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