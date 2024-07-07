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الخارجية السعودية: ندين ونستنكر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين مدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

Lebanon 24
07-07-2024 | 11:33
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