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وزير الدفاع الإسرائيلي: قتلنا 15 من قادة الألوية وثلاثة من قادة الفرق من حزب الله
Lebanon 24
07-07-2024
|
11:47
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