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نتنياهو: أي صفقة تبادل يجب ألا تسمح بتهريب السلاح لحماس عبر الحدود مع مصر

Lebanon 24
07-07-2024 | 12:50
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