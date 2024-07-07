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السيد نصر الله: ما نسمعه من كل من ينتمي إلى بيئتنا يؤكد أننا في المكان الصحيح ومذخرون لهذه المعركة

Lebanon 24
07-07-2024 | 14:36
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السيد نصر الله: مسؤوليتنا نصرة الحق سنسمع الضجيج والضوضاء والتيئيس والتبخيس وسيكون لذلك تداعيات سياسية وسيسقط لنا شهداء أعزاء وتُهدم بيوتنا نقول لكل ذلك أولسنا على الحق إذًا لا نبالي
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