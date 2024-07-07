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القناة 13 عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو أضاف بندا جديدا إلى شروط إسرائيل في المفاوضات وهو تفتيش النازحين العائدين إلى شمال غزة

Lebanon 24
07-07-2024 | 14:58
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