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مسؤولة بالجبهة الشعبية الجديدة: خلال الأيام ال15 المقبلة سنعترف بدولة فلسطين

Lebanon 24
07-07-2024 | 15:12
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