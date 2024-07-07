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زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان: ماكرون وضع الفرنسيين في موقف غير مرغوب فيه

Lebanon 24
07-07-2024 | 15:42
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