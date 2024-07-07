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الأمم المتحدة: لا يزال هناك خطر كبير لحدوث مجاعة في قطاع غزة مع استمرار الصراع وبقاء وصول المساعدات الإنسانية مقيدا
Lebanon 24
07-07-2024
|
16:33
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