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الأمم المتحدة: لا يزال هناك خطر كبير لحدوث مجاعة في قطاع غزة مع استمرار الصراع وبقاء وصول المساعدات الإنسانية مقيدا

Lebanon 24
07-07-2024 | 16:33
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