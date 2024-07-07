Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة المالية البريطانية الجديدة: سأتخذ قرارات صعبة لدفع النمو الاقتصادي

Lebanon 24
07-07-2024 | 19:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية: أتوقع بأن أصبح وزيراً في الحكومة الجديدة
lebanon 24
08/07/2024 05:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
3 قرارات لوزير المالية.. هذا مضمونها
lebanon 24
08/07/2024 05:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية: نسعى الى تحفيز النمو في القطاع العقاري
lebanon 24
08/07/2024 05:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نحن في حالة حرب على جبهات عدة ونتخذ قرارات صعبة (العربية)
lebanon 24
08/07/2024 05:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:13 | 2024-07-07
20:12 | 2024-07-07
20:11 | 2024-07-07
20:00 | 2024-07-07
19:47 | 2024-07-07
19:46 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24