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رئيس وزراء إسبانيا: اثنتان من أكبر دول أوربا اختارتا المسار الذي اختارته إسبانيا قبل عام وهو رفض اليمين المتطرف والالتزام باليسار الاجتماعي

Lebanon 24
07-07-2024 | 19:46
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