30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء المجري من بكين: من المهم جدًا بالنسبة للمجريين أن تحث الصين على السلام في العالم
Lebanon 24
08-07-2024
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء المجر: أنا في بكين من أجل مهمة السلام
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: أنا في بكين من أجل مهمة السلام
08/07/2024 08:57:50
08/07/2024 08:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر يصل بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر يصل بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني
08/07/2024 08:57:50
08/07/2024 08:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: رئيس الحكومة الهنغارية يزور بكين الثلاثاء
Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: رئيس الحكومة الهنغارية يزور بكين الثلاثاء
08/07/2024 08:57:50
08/07/2024 08:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني بقمة شنجهاي للتعاون: يجب علينا التعامل مع الخلافات الداخلية بالسلام والبحث عن أرضية مشتركة
Lebanon 24
الرئيس الصيني بقمة شنجهاي للتعاون: يجب علينا التعامل مع الخلافات الداخلية بالسلام والبحث عن أرضية مشتركة
08/07/2024 08:57:50
08/07/2024 08:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
12:00 | 2024-07-07
07/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده لبنان بعد 6 أشهر.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده لبنان بعد 6 أشهر.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
14:00 | 2024-07-07
07/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
05:00 | 2024-07-07
07/07/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
04:25 | 2024-07-07
07/07/2024 04:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
اصالة تغادر المسرح في السعودية بعد انهيارها من البكاء.. ما حصل معها غير متوقع (فيديو)
Lebanon 24
اصالة تغادر المسرح في السعودية بعد انهيارها من البكاء.. ما حصل معها غير متوقع (فيديو)
13:48 | 2024-07-07
07/07/2024 01:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:25 | 2024-07-08
الاستخبارات الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لاختطاف قاذفة صواريخ روسية استراتيجية
01:03 | 2024-07-08
تقارير: إسرائيل تبدأ اجتياحا بريا جديدا في غزة يتضمن أحياء الدرج والتفاح وأجزاء من الرمال وتل الهوى والصبرة
00:53 | 2024-07-08
القناة 12 الاسرائيلية: ارتفاع نسبة دوي صفارات الإنذار في مناطق جنوب نهاريا شمال إسرائيل إلى 500%
00:53 | 2024-07-08
الجيش الإسرائيلي: قواتنا أطلقت نيران المدفعية لإزالة تهديدات في مناطق عدّة في جنوب لبنان
00:18 | 2024-07-08
وزير الدفاع الياباني يؤكد أن بلاده حريصة على تعميق العلاقات الأمنية مع أميركا والفلبين
00:11 | 2024-07-08
"التحكم المروري": 5 قتلى و14 جريحاً في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
08/07/2024 08:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
08/07/2024 08:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
08/07/2024 08:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24