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تقارير: إسرائيل تبدأ اجتياحا بريا جديدا في غزة يتضمن أحياء الدرج والتفاح وأجزاء من الرمال وتل الهوى والصبرة

Lebanon 24
08-07-2024 | 01:03
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