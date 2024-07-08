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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مصر أبلغت رئيس الموساد أنها ستشارك ببناء حاجز تحت الأرض لمنع مرور السلاح لغزة في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
08-07-2024
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02:04
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