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الرئيس الصيني: يجب على المجتمع الدولي أن يخلق الظروف ويوفر الدعم لاستئناف الحوار المباشر والمفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني

Lebanon 24
08-07-2024 | 02:26
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