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الجيش الإسرائيلي: عناصر من حركتي حماس والجهاد يستخدمون مقرا للأونروا في مدينة غزة

Lebanon 24
08-07-2024 | 03:35
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