مسؤول في حركة فتح: الجيش يتعقّب مجموعة من تجار المخدرات الذين يقلقون أمن مخيم نهر البارد، ونحن جميعاً نقف إلى جانب الجيش اللبناني وندعمه في قراراته

Lebanon 24