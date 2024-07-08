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وزير الاشغال علي حمية اجرى تواصلاً مع وزير الطاقة وليد فياض لتأمين الكهرباء لمطار بيروت الذي يعمل حالياً على المولدات فكان الجواب : " ما تتكلوا على كهرباء الدولة لايام عدة" (الجديد)

Lebanon 24
08-07-2024 | 04:04
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