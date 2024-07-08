وزير الاشغال علي حمية اجرى تواصلاً مع وزير الطاقة وليد فياض لتأمين الكهرباء لمطار بيروت الذي يعمل حالياً على المولدات فكان الجواب : " ما تتكلوا على كهرباء الدولة لايام عدة" (الجديد)

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