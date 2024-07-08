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الخارجية الإيرانية: قنوات التفاوض غير المباشر مع واشنطن لا تزال مفتوحة وهناك طرق متعددة لتبادل الرسائل بيننا

Lebanon 24
08-07-2024 | 04:33
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