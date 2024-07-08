Advertisement

أخبار عاجلة

الجزيرة نقلا عن مصدر طبيّ: وفاة 436 مريضا مصابا بالسرطان نتيجة الحصار وعدم توفر العلاج منذ بدء الحرب على قطاع غزة

Lebanon 24
08-07-2024 | 05:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: لا نريد بقاء حكم حماس في قطاع غزة بعد الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
08/07/2024 14:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 37900 شهيد و87060 مصاباً منذ 7 تشرين الأول
lebanon 24
08/07/2024 14:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إجلاء 21 مريضا بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر
lebanon 24
08/07/2024 14:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: حماس أدخلت تعديلات على المقترح الإسرائيلي لكن القطريين طالبوها بالتخلي عن معظمها باستثناء مطلب وقف الحرب
lebanon 24
08/07/2024 14:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:27 | 2024-07-08
07:26 | 2024-07-08
07:22 | 2024-07-08
07:14 | 2024-07-08
07:02 | 2024-07-08
06:58 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24