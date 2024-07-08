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شيخ الأزهر خلال استقباله لسفراء الدول العربية والإسلامية في تايلاند: عليكم مسؤولية كبيرة في فضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأبرياء في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-07-2024 | 06:13
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