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أ.ف.ب: 4 قتلى على الأقل في ضربة روسية على مستشفى ثان في العاصمة الأوكرانية كييف
Lebanon 24
08-07-2024
|
07:22
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