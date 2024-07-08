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الدفاع الروسية: ضربنا منشآت عسكرية وقواعد طيران بأوكرانيا ردا على محاولات كييف الإضرار بمنشآتنا الحيوية (الجزيرة)

Lebanon 24
08-07-2024 | 08:07
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