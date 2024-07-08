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زيلنسكي: الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي هم وحدهم من يمكن أن يصبحوا وسطاء بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
08-07-2024 | 08:21
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