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رئيس الوزراء المصري: نعمل على حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-07-2024 | 08:43
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